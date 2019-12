Uratował życie przechodnia. Strażak został doceniony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uratował przechodnia, który na ulicy dostał zawału. W środę podziękował mu za to, między innymi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w sierpniu w Myśliborzu. 74-letni pan Jan Sawicki dostał zawału, stracił przytomność i upadł. Na pomoc ruszył mu Artur Mirończyk, strażak z pięcioletnim doświadczeniem, który udzielania pierwszej pomocy nauczył się podczas kursu. Reanimował pana Jana, do przyjazdu karetki.- Po prostu byłem przestraszony, nie wiedziałem co mam zrobić, aczkolwiek miałem świadomość, że pomoc jest w drodze, więc rozpocząłem resuscytację. Później, w momencie przejęcia przez panów z pogotowia było prościej, zeszło to ze mnie - opowiada Mirończyk.Pan Jan Sawicki niewiele pamięta z tego, co się wtedy działo. Wie, że udało się uratować jego życie, dzięki odwadze i szkoleniu, jakie przeszedł pan Artur.- Tu się okazuje, że trzeba to robić. Nawet, jeśli jeden człowiek wprowadzi w czyn swoje umiejętności, to już jest bardzo dużo. Okazuje się, że nie wolno szczędzić pieniędzy na to, żeby szkolić tych ludzi, bo nie wiadomo, kiedy i co kogo spotka - wspomina Sawicki.Pan Jan trafił do szpitala w Gorzowie, gdzie doszedł do siebie. Jest już w pełni zdrowy.