Charytatywny jarmark w Akademii Sztuki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Grafiki, książki, plakaty, rzeźby, a także coś słodkiego, można kupić na jarmarku charytatywnym, który trwa na Akademii Sztuki w Szczecinie.

W ogrodzie zimowym Pałacu pod Globusem stanęło kilka stoisk. Są też między innymi bony do fryzjera, można również pomalować paznokcie. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży trafią do kurdyjskiego czerwonego półksiężyca. Organizacja wyda je na pomoc humanitarną dla Rożawy.- Mamy różne rzeczy. Zaczynając od sztuki, przez jedzenie, płyty, publikacje, nawet malowanie paznokci - mówi Karolina Gołębiowska, studentka Akademii Sztuki.- Poszukuję prezentu świątecznego dla taty, a jest wielkim miłośnikiem płyt winylowych. Upolowałem Deep Purple za 10 złotych. Bardzo dobra cena. - Po prostu przeglądam - mówią odwiedzający jarmark.- Mamy darmową herbatę, którą rozdajemy wszystkim chętnym. Mamy blok czekoladowo-orzechowy przyniesiony przez Kurdów. Zbieramy na pomoc humanitarną, którą będzie realizował Kurdyjski Czerwony Półksiężyc - mówi jedna z uczestniczek jarmarku.Rożawa to region w Syrii zamieszkały przez ludność napływową, głównie przez Kurdów. Autonomia tego obszaru nie została uznana przez rząd syryjski. Kurdowie uważają ją za część swojego kraju.Jarmark w Akademii Sztuki potrwa do godziny 21.