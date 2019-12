Minister Mucha: To data ważna dla tożsamości Szczecina i Polski

17 grudnia 1970 roku to data ważna dla tożsamości Szczecina i Polski - powiedział w Radiu Szczecin minister Paweł Mucha sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Minister towarzyszył głowie państwa w szczecińskich obchodach 49. rocznicy masakry robotników w grudniu 1970 roku. - Z punktu widzenia tożsamości Szczecina, Pomorza Zachodniego, ale i całej Polski to są daty tak niezwykle znamienne, że wyryte nie tylko na pomnikach, ale w świadomości Polaków. Mówił o tym w Szczecinie pan prezydent Andrzej Duda, że gdyby nie grudzień 1970 roku, nie żylibyśmy w wolnym demokratycznym, suwerennym państwie - powiedział Mucha.Minister podkreślił, że elity III RP, nigdy nie rozliczyły tych, którzy strzelali do robotników a także tych, którzy wydawali rozkazy.- Jestem przekonany, że wizyta pana prezydenta to oddanie sprawiedliwości, też tej sprawiedliwości, której niestety zabrakło w sensie formalnym, w sensie rozliczenia z przeszłością - podkreślił Paweł Mucha.W grudniu 1970 roku na ulice Szczecina wyszło 20 tysięcy robotników. 16 z nich zostało zamordowanych a stu rannych.