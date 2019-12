Ustawa amerykańskiego Senatu umożliwia nałożenie sankcji za Nord Stream 2. Komentarz w "RSnW"

Amerykański Senat przyjął we wtorek ustawę, która umożliwia nałożenie sankcji na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2.

- To bardzo ważna decyzja z punktu widzenia Polski - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" amerykanista Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. - Ponieważ wpisuje się to w nasze interesy. Chcemy stać się hubem gazowym dla amerykańskiego LNG, ale pamiętajmy, że od 2008-09 mamy też kontrakt chociażby na LNG katarski. Chcemy dystrybuować to wszystko w Europie Środkowej w ramach inicjatywy Trójmorza, więc tego typu obostrzenia amerykańskie to dobry sygnał.Sankcje wynikające z ustawy przyjętej przez Senat USA obejmują zamrożenie aktywów oraz cofnięcie wiz amerykańskich. Nord Stream 2 ma całkowicie uniezależnić dostawy gazu z Rosji do Niemiec od tranzytu przez Polskę.