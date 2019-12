Trzy miesiące w areszcie spędzi 17-latek podejrzany o zabójstwo rok młodszego kolegi.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu przychylił się do wniosku prokuratury o zatrzymanie chłopaka. W środę śledczy postawili mu zarzut, do którego się przyznał.Nastolatek w poniedziałek rano zaczaił się na ofiarę na klatce schodowej, zadał jej co najmniej sześć ciosów nożem. Zaatakowany zginął na miejscu. Motywem była prawdopodobnie zazdrość - 17-latek czuł się odrzucony przez kolegę, kiedy ten zaczął przyjaźnić się z innymi osobami. Grozi mu 25 lat więzienia.