Grupa mieszkańców chce odwołać wójt Dobrej

Szykuje się kolejne referendum w naszym województwie. Tym razem głosowania w sprawie odwołania wójt Dobrej, chce grupa mieszkańców gminy.

Inicjatorzy akcji mają dwa miesiące na zebranie wymaganej liczby podpisów w tej sprawie.Jakie mają zarzuty wobec wójt Teresy Dery, która rządzi już cztery kadencje?Inicjatorzy akcji formułują 14 podstawowych zarzutów pod adresem wójt Teresy Dery. Chodzi m.in. o zły stan dróg, czy też złe kształtowanie ładu przestrzennego w gminie. Według pełnomocnika komitetu referendalnego Jacka Zienkiewicza, wójt nie przedkłada planów zagospodarowania przestrzennego i wydaje niekorzystne dla mieszkańców warunki zabudowy.- To jest kompletny chaos i jakikolwiek brak przemyśleń, racjonalizmu w zakresie tzw. ładu przestrzennego, czyli zabudowy, która nie kolidowałaby wzajemnie, a na pewno bardzo uciążliwe wsadzanie przemysłu w środek osiedli mieszkaniowych, co nie spotyka się nigdzie na świecie - powiedział Zienkiewicz.Czekamy na komentarz wójt Teresy Dery. Aby doszło do referendum w Dobrej, inicjatorzy muszą zebrać blisko 1700 podpisów. W ubiegłą niedzielę referendum w sprawie odwołania wójta odbyło się w gminie Kobylanka. Z powodu zbyt niskiej frekwencji wynik głosowania nie był wiążący.