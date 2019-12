Radny Bezpartyjnych: Budżet województwa jest racjonalny

Wsparliśmy ten budżet, ponieważ jest on racjonalny - powiedział w "Samorządowej przeplatance" z sesji sejmiku województwa, przewodniczący klubu radnych Bezpartyjnych Artur Wezgraj.

- Racjonalny w tym sensie, że ma bardzo dobą proporcję pomiędzy inwestycjami a wydatkami bieżącymi, bo to jest rzeczywiście około 400 mln, choć wiele naszych wątpliwości budził rozkład tych inwestycji, dlatego że jeśli popatrzymy na inwestycje zwłaszcza w kulturze, to one bardzo silnie ciążą w kierunku Szczecina, zaniedbując jakby pozostałą część województwa - powiedział Wezgraj.Podczas sesji, koalicja rządząca sejmikiem przyjęła budżet województwa zachodniopomorskiego na przyszły rok. Przeciw była opozycja z PiS.