Miasto uruchamia infolinię dla mieszkańców po podwyżce cen za wywóz odpadów

Specjalną infolinię dotyczącą odbioru śmieci uruchomiły władze Kołobrzegu. Po tym, jak w mieście zdecydowano się na podniesienie cen za wywóz odpadów mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń i pytań do urzędników.

W Kołobrzegu zorganizowano również protest przeciwko podwyżkom.- Chcemy mieszkańców uspokoić i dać możliwość bezpośredniej weryfikacji tego, czy mają się czego obawiać - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu. - Można sprawdzić czy jest się w ogóle, o co martwić, bo może akurat ta wspólnota, w której mieszkamy, nie ma kłopotów z segregowaniem śmieci. Można też sprawdzić, ile zapłacimy po nowych stawkach podając swoje zużycie wody i rozwiązać wszystkie inne kwestie, które nurtują mieszkańców.Mieszkańcy ze swoimi pytaniami mogą dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numer 531 113 978.