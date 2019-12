Uwaga na przejazd kolejowy. Wspólna akcja Policji i PKP [ZDJĘCIA]

Kierowco, uwa┼╝aj przed przejazdem kolejowym - ostrzegali w pi─ůtek w D─ůbiu pracownicy PKP, funkcjonariusze policji i Stra┼╝y Ochrony Kolei.

W naszym wojew├│dztwie jest ponad p├│┼é tysi─ůca przejazd├│w. Jak t┼éumaczyli funkcjonariusze, przed ka┼╝dym przejazdem s─ů niezb─Ödne informacje, aby precyzyjnie wezwa─ç pomoc w razie potrzeby. W pi─ůtek rozdawali ulotki.- To po┼╝yteczna akcja, kt├│ra przyczyni si─Ö do mniejszej liczby wypadk├│w czy mniejszej liczby wjazd├│w przy zamkni─Ötych szlabanach. Musimy uwa┼╝a─ç sami, bo jak nie b─Ödziemy uwa┼╝a─ç, to wiadomo co b─Ödzie - m├│wili kierowcy.- G┼é├│wnym grzechem ludzi jest niestosowanie si─Ö do pulsuj─ůcego czerwonego ┼Ťwiat┼éa - podkre┼Ťla insp. S┼éawomir ┼Üwierczy┼äski z Komendy Regionalnej Stra┼╝y Ochrony Kolei w Szczecinie. - Ludzie wje┼╝d┼╝aj─ů na przejazd, mimo ┼╝e sygnalizacja ju┼╝ dzia┼éa.Funkcjonariusze apelowali te┼╝ do pasa┼╝er├│w, aby zwracali uwag─Ö kierowcom, ┼╝e zbli┼╝aj─ů si─Ö do przejazdu kolejowego.