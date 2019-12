Ze względów bezpieczeństwa Woliński Park Narodowy musiał zamknąć schody na Kawczą Górę, ponieważ sztormy uszkodziły klif na którym są posadowione podstawy konstrukcji.

Jednocześnie Park ogłosił przetarg dotyczący m.in. odbudowy klifu, jednak wpłynęła tylko jedna oferta i w dodatku niekompletna - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" zastępca dyr. Wolińskiego Parku. Stanisław Felisiak dodał, że na początku przyszłego roku przetarg zostanie powtórzony.- Uszkodzona została podstawa klifu i sam klif. Należy zabezpieczyć podstawy klifu i wypełnić ubytki gruntu, jakie poczyniły fale - mówi Felisiak.Stanisław Felisiak dodał, że jeśli przetarg rozstrzygnie się pozytywnie, to prace mogą potrwać około miesiąca, by turyści mogli korzystać ze schodów jeszcze przed letnim sezonem.Schody na Kawczą Górę mają blisko 300 stopni, to jedna z największych tego typu budowli w naszym regionie. Oddano ją do użytku 6 lat temu i kosztowała 1,3 mln zł.