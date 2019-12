Miliardowe inwestycje w Porcie Szczecin-Świnoujście. Pomoże UE

Ponad 720 milionów złotych to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej sześciu umów związanych z inwestycjami transportowymi w Polsce. Fot. Port Szczecin

Aż cztery umowy dotyczą inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu, ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych a kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 500 milionów złotych.Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że są one związane przede wszystkim z przebudową nabrzeży oraz budową dróg dojazdowych. Ponadto jeden z projektów, jak podkreśliła minister, bardzo mocno wiąże się z ochroną środowiska i ograniczeniem zanieczyszczeń, które powodują statki. - Zostaną zmodernizowane terminale portowe w taki sposób, aby zapewnić wpływającym statkom po pierwsze nowoczesną obsługę, a po drugie dbałość o środowisko naturalne. Powstanie infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu, utworzony będzie również nowoczesny odbiór ścieków sanitarnych - mówiła minister.Realizacja inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu ma potrwać do końca 2022. Środki unijne pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.