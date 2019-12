Przygotowania do budowy kolejnych odcinków trasy S10 nabierają tempa. Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył w piątek wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 108 km drogi od Stargardu do Piły z wyłączeniem realizowanej już obwodnicy Wałcza.

Po wydaniu decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska rozpoczną się badania geologiczne i opracowywanie dokumentacji koncepcyjnej. Prace studialne były prowadzone już od wielu lat, ale dopiero dzięki przyznanemu w 2017 roku finansowaniu udało się doprowadzić do końca przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko.Określono też warianty przebiegu inwestycji. Ale sam korytarz i podstawowe parametry to jednak za mało. Dlatego trzeba następnie opracować bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe i koncepcję programową. Na koniec 2021 roku inwestycja powinna być gotowa do realizacji w systemie „Projektuj i buduj".