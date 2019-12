Przekazane Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się na pl. Lotników w Szczecinie. Trwa tam Jarmark Bożonarodzeniowy.

Każdy, kto chciałby symbolicznie zabrać światełko do swojego domu, powinien przyjść o godz. 17 ze swoim lampionem.Co roku ogień przywożony jest z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem przez skautów austriackich. Potem odbierają go przedstawiciele sąsiadujących krajów i przekazują dalej. Harcerze z woj. zachodniopomorskiego zaniosą je do wszystkim miejscowości w regionie.