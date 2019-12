Jarmark na finiszu, ale atrakcji nie brakuje

To ostatnie chwile z przedświątecznym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Szczecinie. Schrupać i wypić coś smacznego będzie można na placach: Lotników i Adamowicza oraz w al. Kwiatowej już tylko do niedzieli.

W sobotę od godz. 10 ruszają atrakcje dla najmłodszych - m.in. Zabawy z Duszkiem Ciepluszkiem, loteria fantowa, zajęcia z animacjami dla maluchów dotyczące bezpieczeństwa na ulicy.Będą też warsztaty bożonarodzeniowe "z miłości do kreatywności", a do tego świąteczna rozgrzewka z Elfami, trening elfich sztuk tańca, balonowe skręcanie świątecznych dziwadełek, wizyta bałwanka Olafa, z którym będzie można zrobić sobie wspólne zdjęcia, puścić bańki czy po prostu "przybić piątkę" z bajkową postacią.O godz. 17 na pl. Lotników - przekazanie Światełka Betlejemskiego. Potem koncert Piotra Winnickiego z przyjaciółmi - w repertuarze ballady Leonarda Cohena.Miłośnicy kina również znajdą coś dla siebie - w ogrzanej hali z leżakami przy pl. Lotników o godz. 19 odbędzie się darmowa projekcja filmu "Listy do M.", po niej - o godz. 21 - Szklana pułapka.Wszystko potrwa do godz. 23.W niedzielę podobne atrakcje. Jarmark zakończy się ok. godz. 20.