Adwentowe Czuwanie Młodych w koszalińskiej katedrze

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbędzie się w sobotę ostatnie w tym roku Adwentowe Czuwanie Młodych pod hasłem "Drzewo Życia". W modlitwie w koszalińskiej katedrze (o godz. 17) wezmą też udział biskupi.

Ta forma duszpasterstwa młodych się przyjęła - powiedział ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik koszalińskiej Kurii, .- Są próbą dotarcia do młodego człowieka w niekonwencjonalny sposób. Młodzi ludzie czegoś takiego potrzebują. Co ciekawe: spotkanie nie jest krótkie, potrafi trwać do 2 godzin albo i więcej. Oni się nie nudzą, cenią sobie dłuższe momenty ciszy, próbują Pana Boga doświadczyć - podkreślił ks. Parfianowicz.Podczas czuwań młodzi ludzie odkrywają także duchową bliskość z rówieśnikami - dodał ksiądz Parfianowicz.- Młody człowiek, który widzi swojego kolegę czy koleżankę na co dzień w szkole może nawet nie wie, że ona czy on są wierzący i nagle później spotykają się w kościele na czuwaniu... I czują się raźniej, wiedzą, że nie są sami - zaznaczył w rozmowie z reporterem Radia Koszalin ksiądz Parfianowicz.W tegorocznych Adwentowych Czuwaniach w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej weźmie w sumie udział ponad 5 tysięcy osób.