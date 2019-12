Szczeciński policjant nagrał płytę, by pomóc podopiecznym hospicjum

Na co dzień szuka zaginionych dzieł sztuki, teraz nagrał płytę, a dochód z jej sprzedaży trafi na konto Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. To Marek Łuczak szczeciński policjant.

W piątek ukazała się jego płyta pt. "Outsider - From Africa to Middle East". Na początku miała wspomóc inny cel - mówił Marek Łuczak w audycji "Aktywna Sobota".- Początkowo miała wspomóc rehabilitację córki kolegi, no niestety choroba była szybsza, także całość funduszy zgodnie z jej wolą będziemy przekazywać Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Rodzina już otrzymała płytę. Oni będą to dystrybuować, także taki gest w stronę pamięci o córce - wspominał Łuczak.Muzykę i teksty napisał Marek Łuczak. W nagraniach wzięło udział kilkunastu muzyków z różnych kontynentów.- Płyta powstała podczas moich podróży od środka Afryki, poprzez Afrykę północną i łączy dużo wątków etnicznych, które nagrywałem w różnych miejscach, są to bębny, śpiewy plemienne. Do tego całość była miksowana w Szczecinie, wokale były dogrywane w Nairobi - opowiadał Łuczak.Płyta ukazała się w nakładzie tysiąca sztuk.