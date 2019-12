Żywe szopki atrakcją pierwszego dnia Świąt [DUŻO ZDJĘĆ]

Szczecińskie szopki już gotowe na przyjęcie Świętej Rodziny i zwierząt. Największa z nich stanęła przy kościele w Żydowcach.

Role Józefa, Maryi i Jezusa odegrają parafianie, którym niedawno urodziło się dziecko. Będą także, osiołek, owce, króliki, kaczki i gołębie - mówi ks. Jarosław Bilicki, proboszcz parafii w Żydowcach.- To nie chodzi o robienie konkurencji, żeby sobie ktoś tak nie pomyślał. Mamy takie urokliwe miejsce, więc możemy się troszkę rozbudowywać i zwierząt nagromadzić. Gromadzimy ich jak najwięcej. To one były świadkami narodzin pana Chrystusa. Jest też Święta Rodzina, pan Jezus, królowie, którzy dają pokłon i dary Jezusowi Chrystusowi - opowiada ks. Bilicki.Żywa szopka stanie też w centrum Szczecina przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Szopka jest pewnym symbolem - mówi ks. Robert Ozimkiewicz z parafii.- Przynosi to wiele dobra, przede wszystkim dla rodzin, które przychodzą ze swoimi dziećmi. Wiadomo, że to co scala w domu rodzinę, to przede wszystkim stół, a to co scala tutaj, to jest przede wszystkim kościół, ołtarz, ale także i szopka, gdzie możemy spotkać Świętą Rodzinę, która pokazuje nam jak wygląda miłość - opowiada ks. Ozimkiewicz.Bożonarodzeniowe żywe szopki w Szczecinie będzie można podziwiać w pierwszy dzień Świąt.