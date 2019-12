Ostatnia szansa na zakupy. Świąteczny jarmark dobiega końca [DUŻO ZDJĘĆ]

To już ostatnie godziny, aby odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie. Stoiska w Alei Kwiatowej będą czynne do godziny 20:00.

Niektóre stoiska oferują 50% zniżki, w innych można negocjować ceny. Do kupienia są m.in. ozdoby świąteczne, ale można też napić się grzanego wina czy miodu.- Koleżanka przyjechała do Polski z wizytą i stwierdziłyśmy, że jest to nieodłączny element, jaki trzeba zobaczyć przed świętami - opowiadała szczecinianka.- W tym roku najlepiej sprzedają się klasyczne szklane bombki. Jest to element tradycji, dzieci wiadomo wybierają zwierzątka, a dorośli w taką stronę sentymentalną bardziej idą. Jakieś rabaty się pojawią i zapraszamy - mówił jeden ze sprzedawców.- U nas można dostać miody pitne, miód naturalny, grzaniec, ale także miodzik pitny o smaku czarnej porzeczki z czerwonym pieprzem. Ludzie chętnie kupują. Miodzik jest bardzo zdrowy, rozweselający - zachwalał drugi sprzedawca.Dodajmy, że ci którzy jeszcze nie zdążyli kupić choinki, mogą zrobić to właśnie na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Alei Kwiatowej w Szczecinie.