"Tam, gdzie Wasze serca - tam Wasza Polska, a Polska jest dumna z takich dzieci" [WIDEO]

Życzenia śle żołnierzom z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej major Danuta Szyksznian-Ossowska.

- Jeżeli w świecie będzie pokój i miłość, to i w Polsce to będzie. Kochani: pamiętajcie, że tylko drzewa o silnych korzeniach przetrwają burze. I Wy przetrwacie i wrócicie do nas. Pamiętajcie też, że służycie Polsce niosąc pokój i miłość światu. A światu bardzo potrzebne są teraz miłość i pokój - zaznaczyła major Danuta Szyksznian-Ossowska.











Łączniczka Okręgu Wileńskiego AK przypomina żołnierzom, że ich zadaniem jest niesienie pokoju.Żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej pełnią teraz misje w Afganistanie oraz na pograniczu Libanu i Izraela.