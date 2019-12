Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie ma swoją galerię [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsza wystawa jaką zorganizowano to prezentacja fotografii pt. "Wyzwolenie". Autorami prac są podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

- Zdjęcia są zrealizowane podczas dwóch projektów polsko-ukraińskich. Były realizowane w Polsce i w Odessie na Ukrainie. Realizowali je młodzi ludzie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z Ośrodka Socjoterapii w Policach i z Salezjańskiego Ośrodka Don Bosco w Odessie. One mówią o problemach młodych ludzi, o ich lękach, jak sobie z nimi radzić, jak się wyzwalać... Radzą sobie z nimi poprzez sztukę - mówi Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.To pierwsza wystawa w budynku Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie przy ul. Pszczelnej. Fotografie może zobaczyć każdy, kto wejdzie do siedziby Inspekcji.- Ze względu na to, że Państwowa Inspekcja Pracy to nie tylko kwestie kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem ale też kwestie prewencji, współpracujemy z młodzieżą... Chcieliśmy, by mieli miejsce, gdzie zaprezentują swoje talenty. My ich uczymy, szkolimy, przygotowujemy do podjęcia świadomego, zgodnego z przepisami prawa życia zawodowego, a oni odwdzięczają się nam tym, że dzielą się z nami swoimi talentami podczas gali, którą organizujemy każdego roku. Chcieliśmy, by swoją twórczość mieli gdzie prezentować i stąd pomysł na tę galerię - dodał Konrad Pachciarek.Opiekunem merytorycznym projektu jest Monika Zięciak, wychowawca grupy z ośrodka w Trzebieży.