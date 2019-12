Zielone światło dla budowy terminalu w polickim porcie

Jest pozwolenie na budowę terminalu przeładunkowego w porcie w Policach. To pierwsza inwestycja w ramach budowy Polimerów Police.

Decyzję o budowie wydał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Na północ od istniejącego portu powstaną zbiorniki i instalacje przeładunkowe.- To pozwala na rozpoczęcie realizacji tej dużej inwestycji petrochemicznej. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle - mówi Subocz.Budowa Polimerów Polickich to koszt ponad miliarda euro.- Bardzo się z tego cieszę, że te środki tutaj trafiają, że będzie rozwijany port, dla dobra rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu gospodarczo zyska z pewnością region. To są też nowe miejsca pracy, więc tylko i wyłącznie plusy - mówi wicewojewoda zachodniopomorski.Inwestycję ma zrealizować koreański koncern Hyundai Engineering. Inwestor musi jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę instalacji do wytwarzania propylenu i polipropylenu.Rozbudowa portu jest potrzeba, aby do Polic docierały surowce potrzebne do produkcji, nowy port ma też umożliwić eksport gotowych wyrobów.