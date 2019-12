Ponad 400 osób weźmie udział w największej Wigilii w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Największa kołobrzeska wigilia gotowa. Mowa o "Wigilii dla Samotnych", którą po raz piąty w Kołobrzegu organizuje fundacja "Wolne Miejsce".

Od rana grupa kilkudziesięciu wolontariuszy zajmowała się przygotowaniem hali Milenium, w której we wtorek o godzinie 15 rozpocznie się uroczyste spotkanie.Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi o tym, co przygotowano dla mieszkańców.- Będzie 12 tradycyjnych potraw, opłatek wigilijny, kolędy śpiewane na żywo, paczki dla najmłodszych, rodzinna atmosfera. Każdy będzie mógł porozmawiać, co jest chyba najważniejsze, żeby tego dnia nie być samemu, żeby mieć się do kogo odezwać. Zapraszamy wszystkie osoby samotne, kołobrzeżan i osoby z regionu - mówi Barwinek.Drzwi hali Milenium zostaną otwarte o godzinie 14.30. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie trzeźwości. Organizatorzy są przygotowani na przyjęcie ponad 400 osób. W tym roku po raz pierwszy do hali będzie można dojechać darmowym autobusem, który wyruszy o godzinie 14 z Podczela i dotrze na miejsce trasą linii nr 5.