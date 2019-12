Tylko do godzin popołudniowych tramwaje i autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej będą kursowały według powszednich rozkładów jazdy.

Tuż przed godziną 17.00 ich częstotliwość znacznie zmaleje - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Po godzinie 16.45 musimy spodziewać się pomału wycofywania kolejnych autobusów i tramwajów z naszych linii. To będzie taki czas, w którym również my - jako pasażerowie - będziemy zasiadać do wigilijnych stołów. W związku z tym naszych pracowników poszczególnych spółek także chcemy zwolnić z tego obowiązku - mówi Pieczyńska.Większość kas biletowych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie będzie czynna w poniedziałek do godziny 13.00.