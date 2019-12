Świąteczne dyżury aptek w Szczecinie

Cztery otwarte - z czego jedna całą dobę. Sprawdzamy i informujemy, które apteki można odwiedzić w Wigilię Bożego Narodzenia.

Do dyspozycji mamy cztery punkty z czego jeden otwarty całodobowo - to apteka "Dom Leków" przy alei Wyzwolenia 10. W Śródmieściu Szczecina do godziny 23 otwarta będzie również apteka "Dbam o zdrowie" przy ulicy Bandurskiego 98.Dwa punkty apteczne będą naprzemiennie otwarte na Prawobrzeżu Szczecina. Najpierw od godziny 8 do 22 swoje drzwi otwiera "Centrum Zdrowia" przy ulicy Emilii Gierczak 32a, a później od godziny 22 do 8 rano w Boże Narodzenie apteka "Dla każdego" przy ulicy Goleniowskiej 87.