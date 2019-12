Kierowca uciekał przed policją. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków

Po pijanemu i pod wpływem narkotyków uciekał przed policją. To 42-latek, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Mierzynie.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierowcę, ponieważ jechał zygzakiem. Na widok policyjnych sygnałów mężczyzna przyspieszył, wjechał m.in. w plac zabaw, przejechał przez przydomowe ogródki, zatrzymał się dopiero po uderzeniu w ogrodzenie przy jednym z domów i zaczął uciekać pieszo. Udało się go zatrzymać po kilkudziesięciu metrach.Jak się okazało mężczyzna prowadził po pijanemu, zażywał również narkotyki, a do tego był poszukiwany - miał do odsiadki dwa lata więzienia. Teraz znów stanie przed sądem.