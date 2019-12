O północy radiowa transmisja z Pasterki w Bazylice Archikatedralnej

Radio Szczecin przeprowadzi bezpośrednią transmisję z Pasterki w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Mszy św. będzie przewodniczył Henryk Wejman, biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - mówi ks. Maciej Wagner, wikariusz parafii katedralnej w Szczecinie.- Bardzo serdecznie zachęcamy by włączyć się osobiście w to wydarzenie, w te wspólne świętowanie. Jeżeli ktoś nie może, to także przez fale radiowe Radia Szczecin. Może do tej pory nie udało ci się przeżywać radośnie tego czasu droga siostro i bracie, więc bardzo serdecznie zachęcamy. Może ten rok jest doskonałym momentem, aby to wspólne radosne świętowanie rozpocząć - mówi Wagner.Chcemy oddać hołd Chrystusowi - dodaje ks. Wagner.- Msza święta pasterska, która przypomina nam pokłon i hołd pasterzy, którzy złożyli małej dziecinie Jezus. Byli tymi pierwszymi, którzy spotkali nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. I my na ich wzór również pragniemy czynić to samo - mówi Wagner.Początek transmisji we wtorek o północy.