Tysiące marynarzy spędzi święta na morzu

1300 marynarzy pracujących na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej spędzi święta Bożego Narodzenia poza domem, na wszystkich morzach i oceanach świata.

Masowiec "Sopot" w wigilijną noc będzie na środku Pacyfiku w drodze z Portland w Stanach Zjednoczonych do Kushiro w Japonii - mówi kapitan Mirosław Folta z PŻM.- Statki będą rozmieszczone po całym świecie. Tylko jeden będzie u nas w Policach będzie wyładowywał. A tak to Argentyna, Stany Zjednoczone, emiraty. Wszędzie tam, gdzie operujemy masówką - mówi Folta.Na każdym statku marynarze wspólnie zjedzą wigilijną wieczerzę.- Jest przygotowywane 12 potraw, jest wolne miejsce, które powinno być, choinka na zewnątrz statku i wewnątrz, gdzie wszyscy wspólnie przychodzą odświętnie ubrani. Wszyscy przychodzą na wspólną Wigilię, dzielą się opłatkiem i siadają do wigilijnego stołu - mówi kapitan Mirosław Folta.Podczas świąt Bożego Narodzenia masowiec "Tczew" zawinie do portu w Kolumbii, "Armia Krajowa" będzie płynąć przez Atlantyk, a część statków spędzi święta w krajach arabskich, gdzie wożą zboże z Rosji i Ukrainy.