Pierwsza msza święta w nowym kościele

To będzie historyczny moment dla szczecińskiego Warszewa. We wtorek odbędzie się pierwsza msza święta w nowo wybudowanym kościele św. Jana Pawła II. O godzinie 22 rozpocznie się tam pasterka.

Malowidła w kościele na Warszewie nawiązują do Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Na ścianie za prezbiterium widnieją postacie przedstawiające Jezusa oraz św. Piotra i Pawła - mówi ks. Andrzej Krzystek.- Ta scena była przedstawiona w Bazylice św. Piotra od czasów konstantyńskich, aż do budowy nowej bazyliki pod koniec XVI wieku. Z tym, że była tam wtedy mozaika, która ten temat przedstawiała. A zatem patrząc teraz na główną scenę naszego kościoła możemy sobie wyobrazić, że ten temat był w absydzie Bazyliki św. Piotra w Watykanie, a my to przenosimy na nasze warunki - mówi ks. Krzystek.Druga pasterka o północy odprawiana będzie na szczecińskim Warszewie w starym kościele św. Antoniego z Padwy przy ul. Szczecińskiej.