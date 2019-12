Jak zadbać o choinkę?

Wigilijne przedpołudnie to w wielu polskich domach czas zdobienia choinki. Najczęściej są to świerki, sosny i jodły.

Jeśli nie kupiliśmy drzewka w doniczce z korzeniami, a cięte, to aby dłużej zachowało swój piękny wygląd, należy pamiętać o podstawowych zasadach - mówi zastępca nadleśniczego w Brynku Adam Mazur.- Jeżeli zadbamy o to, aby w pomieszczeniu, gdzie znajduje się choinka, nie było zbyt ciepło, temperatura w okolicach 18-19 stopni, do tego by była przy niej jakaś podstawka z wodą, wtedy znacznie wydłużymy jej trwałość - wyjaśnia Mazur.W takich warunkach choinka wytrzyma nawet do 3 tygodni.