Ok. 400 osób bierze udział w największej kołobrzeskiej Wigilii [ZDJĘCIA]

W miejscowej hali Milenium odbywa się Wigilia dla Samotnych. To wydarzenie już piąty rok z rzędu organizuje fundacja "Wolne Miejsce".

Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że przez lata spotkanie mocno ewoluowało i obecnie biorą w nim udział już nie tylko osoby bezdomne, ale takie, które po prostu chcą spędzić święta w większym gronie.- Są osoby samotne jak również w kryzysie bezdomności, ale też są całe rodziny kołobrzeżan. Nikogo nie dzielimy, jedynym warunkiem jest trzeźwość. Chcemy, by właśnie wszystkie te osoby mogły usiąść do wspólnego stołu, to daje później wspaniały efekt - powiedział Kamil Barwinek.Przygotowania do Wigilii rozpoczęły się już w październiku. Najintensywniejsze były jednak ostatnie dni, gdy wolontariusze musieli ulepić 2500 pierogów, ugotować ponad 100 litrów barszczu i przygotować inne wigilijne potrawy.Uczestnicy spotkania doceniają jednak nie tylko 12 tradycyjnych potraw.- Wszystko jest super przygotowane. Jesteśmy trochę w szoku. - Podoba się, będę co roku przychodzić. - Jestem trzeci raz i bardzo mi się podoba. - Zadziwiłam się jak przyszłam, że tak pięknie tu stoły nakryte - mówili uczestnicy wieczerzy.Największa kołobrzeska Wigilia potrwa do godziny 17. Jej uczestnicy po raz pierwszy mogą wrócić do domu darmowym autobusem, który zapewniła Komunikacja Miejska.