Życzenia polityków dla mieszkańców regionu

Politycy z naszego regionu złożyli świąteczne życzenia.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek mówił, że w bożonarodzeniowym okresie najważniejsza jest dobra energia.- Święta to jest taki czas, gdy spotykamy drugiego człowieka; spotykamy go przy wigilijnym stole, dzielimy się opłatkiem. Myślę, że jest to dobra energia, która płynie z tego czasu i życzę dobrej energii wszystkim mieszkańcom Szczecina; żebyśmy świąt dobrze wykorzystali - mówił prezydent Krzystek.Przede wszystkim zdrowia - tego życzył natomiast wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.- Zdrowie, jak wiemy, jest najważniejsze. Życzę [przyp. red.] również, byśmy wspólnie - tutaj na Pomorzu Zachodnim - mogli przez kolejne lata, podobnie jak przez ostatnie, czuć się ważną częścią naszej ojczyzny - zaznaczył wojewoda Hinc.A marszałek województwa, Olgierd Geblewicz życzył, aby w tym roku Mikołaj był wyjątkowo szczodry.- Mieszkańcom naszego regionu życzę przede wszystkim tego, by święta były pełne spokoju i radości. Najmłodszym zawsze życzę, by miały szczodrego Mikołaja. Starszym życzę wiele radości z dzieła pomocy Mikołajowi - podkreślił marszałek Geblewicz.Włodarze naszego regionu sobie nawzajem życzenia składali natomiast już 12 grudnia - podczas spotkania wigilijnego w Wyższym Seminarium Duchownym.