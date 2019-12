Żywa szopka w Żydowcach [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Są owce, króliki, kaczki, gołębie, osiołek, kucyk i jałówka. Role Józefa, Maryi i Jezusa odgrywają parafianie, którym niedawno urodziło się dziecko.

- Chciałbym zacząć nie od zwierząt, ale od Pana Jezusa, świętej Rodziny - jego przyjściu na ziemię, jego obecności wśród ludzi towarzyszyły zwierzęta - w grocie betlejemskiej chroniły się na noc. Jest osiołek, którym przyjechała Matka Boska, są kozy, owieczki..., trzy nawet urodziły się wczoraj rano na powitanie Pana Jezusa - zdradził ksiądz Jarosław Bilicki, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowcach, gdzie już po raz 7. wystawiona jest Żywa Szopka.- Jestem tu pierwszy raz na szopce, podoba mi się. - Przyjeżdżamy co roku, jesteśmy już czwarty czy piaty raz - mówili odwiedzający szopkę.Żywą szopkę w Żydowcach można oglądać w środę do godziny 20 i w czwartek od rana do godz. 18.Przewidziano wiele atrakcji, m.in. wspólne kolędowanie i ognisko.