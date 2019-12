"Z tysiącami młodych ludzi iść do źródeł wiary". Ze Szczecina na spotkanie Taize

W sobotę rozpocznie się 42. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taizé. Do Wrocławia przyjedzie ponad 20 tys. młodych z prawie 70 krajów.

W sobotę wyjechała też 20-osobowa ekipa ze Szczecina.Siostra Łucja ze Wspólnoty Uczennic Krzyża złożyła w tym roku pierwsze śluby zakonne, a na spotkanie ekumeniczne udaje się nie po pierwszy. - Każde kolejne spotkanie, w którym brałam udział, w Rzymie w Strasburgu czy Pradze było dla mnie zawsze źródłem umocnienia w wierze i miejscem spotkania z żywym Jezusem w młodym Kościele. Było to dla mnie zawsze jedno wielkie i radosne święto wiary, przedłużenie Bożego Narodzenia - przyznaje s. Łucja.Za każdym razem to niesamowite przeżycie - podkreśla z kolei Dominika. - Możliwość poznania tylu ludzi z całej Europy, z całego świata. Niesamowite poczucie wspólnoty, wspólna modlitwa. Jest to coś, co bardzo umacnia i podbudowuje nas i naszą wiarę.- Do Wrocławia przyjedzie nowe pokolenie młodych ludzi - mówi ks. Marcin Szczodry. - Aby doświadczyć tego, czego co roku doświadczają młodzi z całej Europy, a więc szukać umocnienia w modlitwie przez piękno śpiewu i głębię ciszy. Z tysiącami młodych ludzi iść do źródeł wiary i braterstwa.Spotkanie we Wrocławiu potrwa do 1 stycznia.