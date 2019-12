"Zamiast siedzieć na kanapie można przyjść i pojeździć" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Miało być otwarte na początku grudnia, stało się to jednak dopiero dziś - już działa lodowisko przy ulicy Botanicznej w Szczecinie.

Sezon rozpoczęło później z powodu remontu. Nad taflą o powierzchni 1800 metrów kwadratowych zamontowano duży, drewniany dach. Mieszkańcy prawobrzeża właśnie na lodowisku postanowili spalić poświąteczne kalorie.- Super. To wykorzystany dziś mój prezent mikołajkowy - w prezencie były łyżwy; eleganckie, z futerkiem. Znakomita zabawa - zdradził jedna z łyżwiarek.- Dlatego tak późno, bo robiliśmy zadaszenie, żeby komfort był większy: opady deszczu i śniegu nie będą nam groźne... - zaprasza Piotr Fornalski, współwłaściciel lodowiska.- Jest wyczyszczone, na razie jest OK. To fajny sport, zamiast siedzieć na kanapie można przyjść i pojeździć - powiedziała kolejna z łyżwiarek.- Taka atrakcja między świętami a Sylwestrem to coś fajnego. Nie ma na co narzekać, trzeba się bawić, jeździć i korzystać - dodał jej znajomy.W sobotę lodowisko otwarte będzie do godziny 21. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy.