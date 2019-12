Samorządowy bon Alzheimer 75+ przyjęty na kolejny rok

To świadczenie pieniężne, którego założeniem jest wsparcie rodzin w opiece nad seniorami którzy ukończyli 75. rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera.

W 2019 roku pomoc przyznano ponad 700 opiekunom - to o prawie 300 więcej niż rok wcześniej.Opiekunowie osób starszych mogą liczyć maksymalnie na 3 tys. złotych. Świadczenie będzie wypłacane w trzech transzach: w kwietniu, sierpniu i grudniu przyszłego roku.Wnioski można składać od 10 lutego do 30 listopada 2020 roku w Szczecińskim Centrum Świadczeń.Na bon Alzheimer 75+ miasto zarezerwowało 2 miliony złotych.W roku 2020 wnioski będą przyjmowane od 10 lutego do 30 listopada w Szczecińskim Centrum Świadczeń w trzech punktach:• W głównej siedzibie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12;• W filii SCŚ przy ul. Kaszubskiej 30;• W filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.Uchwałę podęto podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin.