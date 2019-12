Minusy roku 2019 w ocenie zachodniopomorskich polityków

Zawirowania z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, walka z afrykańskim pomorem świń, sytuacja w szpitalach i brexit - te zdarzenia posłowie z regionu wymieniają jako "minusy" mijającego 2019 roku.

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej w szczecińskiej radzie miasta, Przemysław Słowik mówił o próbach odwołania Mariana Banasia z funkcji prezesa NIK.- Jak do tej pory pokazuje historia służby i rządzący nie stanęli na wysokości zadania, bo wybrali taką osobę na jeden z ważniejszych urzędów w naszym kraju - zaznaczył Przemysław Słowik.Problemem jest ASF - podkreślał poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Rzepa.- ASF można powiedzieć, że już stoi u bram Pomorza Zachodniego, bo jest już w woj. lubuskim, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Rząd sobie z tym nie poradził, bo fala się rozprzestrzeniła - podkreślił Jarosław Rzepa."Minusem", ale również wyzwaniem na kolejny rok jest poprawa sytuacji szpitali - to zdanie posła Lewicy, Dariusza Wieczorka.- Znamy sytuację szpitali powiatowych i wojewódzkich, wiemy jak wydłużyła się kolejka oczekiwania, wiemy jak wygląda sytuacja finansowa - wymieniał Dariusz Wieczorek.Przełomowe były rozmowy w sprawie Brexitu - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.- Chodzi nie tylko o to, że mamy dużą rzeszę Polaków żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii, ale jeśli chodzi o sprawy gospodarcze będzie to dla nas duże utrudnienie - dodał Artur Szałabawka.Pierwsze posiedzenie Sejmu w przyszłym roku zaplanowane jest na 8 stycznia. Radni sejmiku spotkają się 24, a rada miasta - 28 stycznia.