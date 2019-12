"Pomóżcie nam, abyśmy jutro mogli pomóc wam" - apelują strażacy-ochotnicy z Trzebiatowa.

W swoim wyposażeniu strażacy z regionu mieli dwa samochody. Pierwszy, Mercedes z 2007 roku uległ poważnej awarii. Drugi, ponad 30-letni Star w Wielką Sobotę, uległ awarii - podczas powrotu z akcji doszło do zapalenia komory silnika.Wcześniej często zdarzało się, że wozy OSP z Trzebiatowa nie potrafiły dojechać do miejsca zdarzenia lub w ogóle nie wyjeżdżały z garażu. Pojawiła się jednak szansa dla strażaków, żeby kupić nowe auto - potrzeba do tego wkładu własnego w wysokości 200 tysięcy złotych.W 2018 roku tamtejsza straż interweniowała 242 razy. Do końca listopada tego roku to również ponad 200 wyjazdów. Zbiórkę OSP Trzebiatów można wesprzeć za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.