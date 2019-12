Szczecińscy Żydzi świętują Chanukę

Szczecińscy Żydzi obchodzili w niedzielę Święto Poświęcenia zwane Chanuką. Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e.

Z Chanuką związany jest też rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku - chanukija.- To święto upamiętniające cud rozmnożenia się oliwy w świątyni, która była zbezczeszczona - mówi przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Róża Król. - Wyzwolona przez powstańców Machabeuszów, niewielkiej garstki, która pokonała wrogą siłę grecką, ponownie chciała oddać świątynię do użytku Żydom. Takie przesłanie niesie ze sobą to święto, że jeżeli nawet niewielka grupa osób ma ideę i wierzy w nią i chce za nią walczyć, to jest w stanie pokonać o wiele silniejszego wroga. A oni mieli wiarę, że naród Izraela żyje i że to jest jego ziemia i pokonają tych Greków i pokonali.- To też święto zabawy i radości - dodaje Róża Król. - To też takie święto, że rozdaje się upominki na ogół dzieci, ale też rozdaje się drobne upominki wszystkim przyjaciołom i znajomym.Chanuka trwa osiem dni, w tym roku święto zaczęło się 23 grudnia.