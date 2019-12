Będą nowe żłobki w naszym województwie. M.in. w Maszewie, Darłowie i Postominie. Wojewódzki Urząd Pracy przyznał dofinansowania z Unii Europejskiej na te inwestycje.

W gminie Maszewo żłobek będzie mieścił się na wsi w Dębicach, przy szkole. Opiekę znajdzie tam 16 dzieci.- Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy często nie mają gdzie zostawić swoich dzieci i przez to muszą rezygnować ze swoich zajęć, z pracy. Podjęliśmy działania, żeby zrobić to w terenie wiejskim, niedaleko zresztą Maszewa, w Dębicach, żeby również mamy z terenu wiejskiego mogły mieć dostęp do tego typu miejsc - zaznaczył Paweł Piesio, burmistrz Maszewa.Koszt utworzenia żłobka w Maszewie to prawie 430 tys. złotych. 95 proc. pochodzi z dofinansowania.