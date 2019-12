Boże Narodzenie na Pomorzu Zachodnim było bez śniegu, tak samo będzie w Sylwestra i pierwszy tydzień Nowego Roku - informuje szczecińskie biuro prognoz.

Kalendarzowa zima naszego województwa nie dotyczy, w tym okresie średnia temperatura nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza - mówi Renata Kurowska-Łazarz ze IMGW w Szczecinie.- Rozkład baryczny jest taki, że właśnie w tym okresie dociera do nas raczej ciepłe powietrze polarne, morskie. W związku z tym te temperatury są dodatnie i jeśli coś pada, to są to opady deszczu - mówi Kurowska-Łazarz.Jak dodaje Renata Kurowska-Łazarz, zima termiczna dla naszego województwa rozpoczyna się od 10 stycznia, wtedy właśnie średnia dobowa temperatura spada poniżej 0. To właśnie w okolicach 10 stycznia należ spodziewać się śniegu.