Klub Olimp ze Szczecina z wyremontowaną siedzibą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kończy się kompleksowy remont siedziby klubu bokserskiego Olimp ze Szczecina. Za około miesiąc młodsi, jak i starsi pięściarze będą mogli korzystać z nowoczesnych sal.

Szczeciński klub plasuje się w czołówce polskich stowarzyszeń bokserskich - w swoich szeregach ma wielu finalistów Mistrzostw Polski. Jednym z głównych jego trenerów jest Radosław Król - jeden z najlepszych polskich bokserów lat 80.Dzięki remontowi, kilkudziesięciu adeptów pięściarstwa będzie mogło dalej rozwijać swoją pasję.- Bardzo fajnie to wszystko się rozwija. Będziemy mieli przemeblowanie. Worków będziemy mieli coraz więcej. Jest sala główna, na której będziemy trenować. Dziękujemy miastu za to, że nas wsparło - mówi trener Radosław Król.- Remont obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, podłączenie centralnego ogrzewania, także izolację - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Urzędu Miasta Szczecin.Sale treningowe klubu bokserskiego Olimp mają zostać oddane do użytku na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Remont kosztuje miasto ponad milion złotych.