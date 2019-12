Pomocna aplikacja dla mieszkańców Kołobrzegu

Wskazówkę dla mieszkańców dotyczącą segregacji odpadów zapowiadają miejscy urzędnicy w Kołobrzegu. To specjalna aplikacja na telefon, która podpowie, w jaki sposób sortować śmieci.

Chociaż miasto wydrukowało już specjalne ulotki, to nie są one aż tak szczegółowe, by rozwiązać każdą wątpliwość.- Aplikacja będzie udzielać odpowiedzi dotyczące konkretnych przykładów - tłumaczy Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych. - Ostatnio ktoś mnie zapytał, czy taką torebkę po mące wyrzucić do papieru, czy to już do odpadów resztkowych. Czasami możemy mieć wątpliwości i piszemy hasło: torba, pomoce i ona podpowie nam, do którego pojemnika to wrzucić.Dzięki aplikacji użytkownicy będą mogli również sprawdzić harmonogram odbioru śmieci pod wskazanym adresem. Obecnie koszt uruchomienia aplikacji nie jest jeszcze znany. Od nowego roku śmieci niesegregowane podrożeją w Kołobrzegu aż o 500 procent. W przypadku odpadów posortowanych podwyżka wyniesie 100 procent.