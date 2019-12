Kołobrzeg inwestuje w place zabaw

Sześć nowoczesnych placów powstanie w miejscowych szkołach podstawowych.

Jest to kolejny etap realizacji międzynarodowego projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, w ramach którego w szkołach promowany jest zdrowy i aktywny tryb życia. Poza zajęciami sportowymi i edukacyjnymi szkoły zyskają także nowy sprzęt. Place zabaw pojawią się w większości miejskich podstawówek.Marcin Solarczyk z koszalińskiej firmy, która zajmie się realizacją inwestycji mówi, że place zabaw będą bezpieczne i bezawaryjne. - To są nowoczesne urządzenia, niewymagające konserwacji i będą spełniały swoje zadania na wiele lat. Inwestor zdecydował, że będą montowane na bardzo bezpiecznej gumowej nawierzchni, która bardzo mocno podnosi bezpieczeństwo w tych urządzeniach - powiedział Solarczyk.Urzędnicy miejscy zapowiadają, że przyszkolne place zabaw będą ogólnodostępne także poza godzinami pracy szkół. Koszt inwestycji to prawie 900 tysięcy złotych.