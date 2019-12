Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu.

Ostrzeżenia obowiązują w części powiatów województwa pomorskiego - mówi Mateusz Barczyk, synoptyk z IMGW. - Ważne jest ostrzeżenie o silnym wietrze w rejonie wschodniego Pomorza. Porywy wiatru mogą sięgać do 75 km/h.W nocy temperatura spadnie do -2 stopni w obszarach podgórskich, do 4 stopni nad morzem.- Na przeważającym obszarze kraju temperatura w okolicach zera - dodał MateuszBarczyk.W Sylwestra przez Polskę z północy na południe będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który przyniesie miejscami opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz.Po południu wzrośnie siła wiatru. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią porywy wiatru do 60 km/h, nad morzem miejscami porywy do 80 km/h. Temperatura minimalna od -3 stopni do 1 stopnia Celsjusza, maksymalna od 0 do 6 stopni.