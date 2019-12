MM: Słowa prezydenta Putina w ogniu krytyki

Słowa prezydenta Federacji Rosyjskiej w ogniu krytyki w Magazynie Międzynarodowym Radia Szczecin.

Władimir Putin kilka dni temu zasugerował, że Polska przed II Wojną Światową współpracowała z hitlerowskimi Niemcami i przyczyniła się do wybuchu konfliktu.W wypowiedzi Putina było wszystko to, co uwielbia rosyjska służba dezinformacji historycznej - ironizował prowadzący Piotr Semka. - Czyli święte oburzenie na niegodziwość innych, w tym wypadku Polska jako ulubiony chłopiec do bicia i pokazywanie, że bieleńka jak śnieg Rosja chciała ratować pokój.- Słowa Putina mają rezonans międzynarodowy - uważa Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - I tu moim zdaniem, konsekwencje dla Rosji są bardzo dramatyczne, ponieważ upowszechnia się obraz Rosji jako państwa, które jest po prostu na kompletnie innej plancie, jeśli chodzi o ocenę przeszłości, ale co ważniejsze ta przeszłość służy do uzasadnienia współczesnej polityki rosyjskiej odwołującej się do aneksji, agresji i okupacji - powiedział Dębski.Putin komentował temat II Wojny Światowej na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu. Prezydent Rosji odczytał tam dokumenty, które w jego przekonaniu mają świadczyć o kontaktach ówczesnych władz polskich z III Rzeszą. Jego zdaniem, przyczyną II Wojny Światowej był nie Pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku.