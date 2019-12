Po dwóch latach od zamknięcia otwarty zostanie dziś wiadukt przy ulicy Kuźnickiej w Policach.

Zgodę na jego użytkowanie wydał kilka dni temu nadzór budowlany. Oznacza to skrócenie drogi z Tanowa i Trzeszczyna do Grupy Azoty Police przynajmniej o kilka kilometrów.Pierwotnie wiadukt ten miał być oddany do użytku w sierpniu 2018, a następnie w czerwcu 2019 roku. Jego całkowity remont spowodował, że część pracowników Zakładów Chemicznych przez wiele miesięcy zmuszona była do korzystania z wielokilometrowych objazdów.Poprowadzone były ulicami Jasienicką oraz Piotra i Pawła.