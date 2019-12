Zabawy sylwestrowe w Zachodniopomorskiem

Łobuzy, Papa D i De Mono to gwiazdy Sylwestra w Szczecinie. Zabawa rozpocznie się o 22, a o północy - pokaz laserów. Czeka nas wspaniała zabawa - zapowiada Robert Grabowski ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

- Myślę, że to bardzo dobrze znane wszystkim zespoły, które w swojej historii, w swoim dorobku mają niesamowite hity, jak: Statki na niebie, Night Story czy Ona czuje we mnie piniądz... Po północy będzie pokaz laserów, myślę, że dobrze się to wpisuje po premierze Gwiezdnych wojen... - zapowiada Robert Grabowski.PLAN:22:00 - Łobuzy23:00 - Papa D23.55 - Życzenia noworoczne00.00 - Pokaz laserowy00.15 - De Monook 1.15 - Koniec zabawy sylwestrowejMiejskie zabawy odbędą się też w innych miastach regionu.Mieszkańcy Stargardu Nowy Rok powitają na pl. Wolności. Gwiazdą wieczoru - podobnie jak w Szczecinie - będzie zespół Łobuzy. Zagra także Dj Marvel.Świnoujście miejską zabawę tradycyjnie organizuje na plaży, przy wejściu od ulicy Powstańców Śląskich. O północy odbędzie się pokaz fajerwerków.Dziwnów - w przeciwieństwie do Świnoujścia - rezygnuje z Sylwestra nad brzegiem morza. Z uwagi na silny wiatr impreza została przeniesiona na pl. przy ulicy Elizy Orzeszkowej.Kamień Pomorski zaprasza mieszkańców na wspólne powitanie nowego w amfiteatrze.O północy odbędzie się pokaz fajerwerków z muzyką typu „Green Line” o zaniżonych efektach dźwiękowych, które nie powodują stresu u zwierząt, zarówno dziko żyjących, jak i domowych.Mieszkańcy Kołobrzegu stary rok żegnać będą na molo. W planach jest karaoke, konkursy i zabawa z DJ-em.