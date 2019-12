Jeśli brokat - to delikatnie, jeśli grzywka - to nakręcana!

Loki, fale i naturalne upięcia - takie fryzury to najlepszy wybór na Sylwestra - podpowiada Ewa Kawka, stylistka fryzur z Choszczna, która czesała kandydatki w konkursie Miss Universe.

- Myślę, że nigdy nie wyjdzie z mody, byle nie był agresywny, a tylko podkreślał połysk we włosach. Jest brokat przezroczysty, jest w kolorze naszych włosów - proponowała Ewa Kawka.







To jedyna Polka, która stylizowała przyszłe miss w tych wyborach. Podkreśla, że nie należy przesadzać z brokatem na włosach.Stylistka ma także rady dla mężczyzn.- Panom również polecam: mocno nakręcane grzywki, to jest bardzo modne, po całości! Warto jest zaskoczyć; panowie - zapraszam do salonów fryzjerskich - zachęcała.W karnawale można już bardziej zaszaleć, wtedy nawet różowy brokat na całej długości włosów będzie wskazany.