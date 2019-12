Rekordowy rok na zachodniopomorskich drogach

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ale też Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich podsumowują to, co działo się na drogach w 2019 roku.





grubo ponad 100 milionów zł jest dofinansowania z Unii Europejskiej na te zadania, które realizujemy w ramach naszego budżetu - informuje dyrektor ZZDW, Michał Żuber.





Z komunikatu GDDKiA:

To był rekordowy rok, drugi w historii GDDKiA najlepszy wynik!

W listopadzie przekroczyliśmy liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km autostrad i dróg ekspresowych.

Budujemy, ogłaszamy kolejne przetargi i wykorzystujemy fundusze UE - pracujemy nad ciągłym rozwojem polskiej infrastruktury drogowej.

Usprawnienia w realizacji kontraktów i krok w stronę elektromobilności - GDDKiA odpowiedzialnym inwestorem.

Można chyba śmiało powiedzieć, że tak wielu odcinków tras, które usprawniły ruch w regionie jeszcze nigdy nie zbudowano czy nie zmodernizowano.To był rzeczywiście rekordowy rok - powiedział dyrektor oddziału GDDKiA, Łukasz Lendner.- 23 duże inwestycje na drogach ekspresowych - część z nich już oddaliśmy. Osiem inwestycji kosztowało prawie 4 miliardy złotych. Kolejne inwestycje są na etapie realizacji: jest to 80 km za 2,5 miliarda złotych - wyliczał Łukasz Lendner.Dużo działo się też na drogach wojewódzkich.- Naszą największą inwestycją jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109. Trwają prace odbiorowe na odcinku miejskim w Choszcznie oraz Brzóski - Trzebież.Nadchodzący rok również przyniesie sporo zmian zarówno na drogach krajowych jak i na wojewódzkich. Będą też budowane kolejne ścieżki dla rowerzystów.Rok 2019 GDDKiA zakończyła realizując 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km. W tym roku udostępniliśmy do ruchu 460 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km.