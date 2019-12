Tuż nad brzegiem morza nowy rok powitają kołobrzeżanie. Miejska zabawa sylwestrowa zostanie zorganizowana na placu przy molo.

O północy nie będzie jednak tradycyjnego pokazu sztucznych ogni. Zastąpią je fajerwerki eko - równie efektowne, lecz ciche.O powodach takiej decyzji mówi rzecznik kołobrzeskiego magistratu, Michał Kujaczyński.- Chcemy odejść od głośnych fajerwerków, które budzą pewne kontrowersje wśród posiadaczy zwierząt. Zamierzamy, by były one nowoczesne, bezgłośne - zapowiada Kujaczyński.Sylwester przy molo rozpocznie się o godzinie 20. W programie przewidziano zabawę z didżejem, konkursy rodzinne i karaoke.Koszt imprezy to 84 tysiące złotych.